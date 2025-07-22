Розробили для НАТО методичку з виживання на війні, – екснардеп про виступ Мадяра на LANDEURO

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що через тотальне домінування на полі бою безпілотних систем всі західні безпекові документи потребують негайного перегляду.

Виступ Мадяра на симпозіумі LANDEURO 2025 фактично став для країн НАТО методичкою з виживання в умовах сучасної війни. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, інформує 24 Канал.

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Дрони змінюють війну швидше, ніж НАТО змінює доктрини. Під час симпозіуму LANDEURO 2025 у Вісбадені (Німеччина) командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" фактично озвучив вирок чинним безпековим стратегіям НАТО. Вони писались для іншої війни – з іншими технологіями й противником. Його виступ став не просто "тривожним сигналом для НАТО", а методичкою для виживання в умовах війни нової епохи, крізь яку Україна вже проходить,

– заявив Олександр Черненко.

Сьогодні українськими воїнами за підтримки партнерів "пишеться сучасна світова доктрина застосування безпілотних систем", і ця доктрина надалі має лягти в основу національних систем безпеки країн НАТО. Український досвід – це не просто черговий урок з фронту, це прикладна інструкція для виживання Європи та цивілізованого світу, наголосив "Мадяр".

За словами Черненка, командувач СБС чітко дав зрозуміти: ми вже не в "ері дронів" – ми вже в епосі тотального безпілотного домінування. Українські безпілотники знищують бронетехніку і живу силу ворога точніше та дешевше, ніж будь-яка система минулого століття.

"Мадяр" розповів, як рік тому відвідав одну з європейських баз НАТО. Йому показали гарну техніку, логістику, казарми. Його відповідь була простою: чотири українські дрон-екіпажі знищили б усе це за 15 хвилин, не підходячи ближче, ніж на 10 кілометрів,

– пише Черненко.

Він додав, що Перл-Гарбор XXI століття не потребує авіаносців – достатньо квадрокоптерів за 300 – 400 доларів. І це проблема з погляду, наприклад, терористичної загрози: щоб вивести з ладу інфраструктуру європейської країни достатньо сотні навчених людей.

У своїй промові на LANDEURO 2025 "Мадяр" наголосив, що жодна країна НАТО не витримає і тижня щоденних масованих атак 200 – 300 шахедів, які вже понад три роки витримує Україна.

Він також розповів, що робить Україна та що має зробити світ.

"Логістика на фронті розвивається у напрямку до наземних роботизованих платформ. Формується ешелонована протидронова "стіна" – багаторівнева система, що знищуватиме будь-які повітряні об'єкти на підльоті. Україна в режимі реального часу створює нову доктрину воєнного стримування. І уся ця робота – ціною крові українських воїнів. Український досвід – це не просто черговий урок з фронту для країн НАТО. Це прикладна інструкція для виживання Європи та цивілізованого світу", – наголошує екснардеп, аналізуючи виступ "Мадяра".