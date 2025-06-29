Кого ТЦК можуть подавати у розшук з 1 липня: як він діє та чи можуть затримати

ТЦК та СП з 1 липня, як і раніше, мають право подавати у розшук військовозобов’язаних. Однак це загрожує тим, хто порушить правила обліку чи ухиляються від мобілізації.

Водночас ТЦК не мають повноважень затримувати громадян. Про те, хто може проводити затримання, чому ТЦК можуть подати у розшук та за що можна отримати штраф – інформує 24 Канал.

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За що ТЦК можуть оголосити у розшук

Згідно з чинним законодавством України, ТЦК може оголосити військовозобов'язаного у розшук у наступних випадках:

Порушення правил військового обліку, зокрема:

неявка до ТЦК за викликом; ухилення від оновлення військово-облікових даних; несвоєчасне повідомлення про зміну місця проживання; ненадання інформації про зміну сімейного стану, стану здоров’я та інших даних.

Невиконання вимог під час мобілізації:

неявка на ВЛК; ігнорування повістки; невиконання розпоряджень ТЦК;

Адміністративні правопорушення, пов’язані з військовим обліком.

За що та на яку суму можна отримати штраф від ТЦК

У разі невиконання мобілізаційних обов’язків громадянин може тимчасово втратити право керувати транспортом. Для цього ТЦК має право звернутися до суду з відповідною заявою.

Проте обмеження права на керування не застосовуватиметься, якщо:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу;

якщо особа користується транспортним засобом у зв’язку з інвалідністю або перебуванням на утриманні інваліда І, ІІ груп або дитини-інваліда.

За порушення військового обліку або ухилення від постановки на нього передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 850 до 1 700 гривень.

За порушення посадовими особами законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, неведення військового обліку або ведення його з порушеннями передбачена адміністративна відповідальність за порушення, вчинені в особливий період, від 5 100 до 8 500 гривень.

Чи можуть співробітники ТЦК проводити затримання

Згідно з Конституцією України, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

За статтею 17 Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Зверніть увагу! Жоден закон та постанова про ТЦК, не надає їм повноважень затримувати людей чи примусово доставляти їх до будь-яких установ. Право на затримання мають виключно правоохоронні органи.

Правоохоронці можуть затримувати у наступних випадках: