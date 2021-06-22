Розшукував Інтерпол: СБУ затримала терориста з російським паспортом – фото

Служба безпеки України у Черкасах викрила іноземця, який перебував в міжнародному розшуку. Чоловіка звинувачують у вчиненні злочинів терористичного характеру.

Правоохоронці провели спецоперацію, у ході якої затримали злочинця. Він переховувався на території нашої країни з 2019 року.

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Оперативники встановили, що в Україні іноземець намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в іншій державі.

Наразі до затриманого застосовано тимчасовий арешт терміном 40 діб і поміщено до державної установи «Черкаський слідчий ізолятор» до надходження запиту про його видачу від компетентних органів держави – ініціатора розшуку,

– додали в СБУ.

На світлинах, оприлюднених Службою безпеки, чоловік тримає у руках російський паспорт, ймовірно, він має громадянство країни-агресора.



СБУ затримала терориста з російським паспортом / Фото пресцентру Служби безпеки України



Служба безпеки затримала терориста, який перебуває в міжнародному розшуку / Фото пресцентру СБУ

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