Розшукує "Інтерпол": спійманий на хабарі чиновник екоінспекції числиться в списках організації
Джерело:"Думська"
В серпні на Одещині затримали в.о. начальника управління екологічної інспекції Південно-Західного округу Владлена Гривенка на отриманні хабаря в 5 тисяч доларів. Окрім цього він виявився злочинцем, якого розшукує "Інтерпол".
Владлен Гривенко є громадянином Молдови, повідомляє видання "Думська" з посиланням на Держбюро розслідувань.
За інформацією Держбюро, затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство, за що йому "світить" до 8 років в'язниці.
Державне бюро розслідувань резюмувало, що затриманий чиновник екоінспекції в Молдові ухилявся від сплати податків, здійснював хуліганські дії і застосовував насильство. За всі скоєні вчинки йому "світить" до 8 років в'язниці.
Щоб уникнути покарання, злочинець отримав громадянство України і влаштувався на керівну посаду в екоінспекції,
– йдеться в повідомленні видання.
ЗМІ підняли архіви і нагадали, що раніше Гривенко займався так званим екотероризмом. Екоінспектор попався при отриманні хабаря від власника АЗС в Миколаївській області. За несплату "данини" він погрожував виписати бізнесменові заборону на роботу заправки.В Україні проти Гривенка відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК (одержання неправомірної вигоди службовою особою), йому загрожує до 10 років в'язниці. Наразі вимагач хабаря перебуває під вартою.
Фахівці і раніше закликали запровадити в Україні відповідальність за екотероризм. На сьогодні в Україні лише четверта частина екологічних організацій справжні, а всі інші відкрито займаються екотероризмом і вимаганням грошей від підприємств, повідомляють екологічні експерти.