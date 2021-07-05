Розкрадання 1,2 мільярда: розслідування частини справи Бахматюка завершили

НАБУ і САП завершили розслідування справи про заволодіння 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту НБУ. Серед фігурантів справи є олігарх Олег Бахматюк та 9 посадовців Нацбанку.

Головний організатор злочинної схеми – олігарх Олег Бахматюк. Такого висновку дійшли працівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Кого ще підозрюють у схемі

9 посадовців Нацбанку, серед яких і експерший заступник голови;

ексзаступник голови правління ПАТ "ВіЕйБі Банк";

заступник директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку;

3 посадові особи приватних компаній, пов'язаних з бенефіціарними власниками "ВіЕйБі Банк".

Слідство щодо Бахматюка, його сестри Наталії Василюк та ексголови правління "ВіЕйБі Банк" Дениса Мальцева проводять в окремому провадженні. Наразі справу зупинили, адже всі 3 підозрювані перебувають у розшуку.

Деталі корупційної справи

У жовтні 2014 року проблемний "ВіЕйБі Банк" попросив НБУ надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Попри те, що фінструктура не надала всі необхідні документи, НБУ всупереч закону пристало на його пропозицію.

При цьому вартість нерухомості, яку передали у заставу Нацбанку, завищили майже у 25 разів. Реальна вартість становить 72,62 мільйона гривень, а не 1,8 мільярда, як заявив "ВіЕйБі Банком". До речі, раніше фінустанова вже позичала 3 мільярди гривень у НБУ і не повернула їх.

Посадовці НБУ знали про всі порушення, але все одно надали 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту "ВіЕйБі Банк". За 40 днів потому, у листопаді 2014 року, НБУ визнав "ВіЕйБі Банк" неплатоспроможним, а кредит фінустанова не повернула.