NYT розповіли, як Пентагон через друга дитинства Резнікова поновили розмови Залужного і Міллі

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ймовірно, уникав телефонних розмов із тодішнім головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Щоб налагодити між ними контакт, залучили давнього друга тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова.

Їх конфлікт іноді призводив до того, що Залужний ігнорував дзвінки американського генерала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування The New York Times.

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Резніков переконав Залужного відновити зв'язки з Міллі

Як повідомляє The New York Times, під час спілкування Міллі ставив під сумнів запити України на певні види озброєння та давав поради щодо бойових дій на основі супутникових даних. У відповідь Залужний міг різко переривати розмову, а згодом і взагалі перестав відповідати на дзвінки.

Однак у Пентагоні прагнули, щоб Залужний продовжував спілкування з Міллі, і вигадали складну мережу з кількох людей. Спершу помічник Міллі контактував із командувачем Національної гвардії Каліфорнії Девідом Болдуїном, який звертався до американського бізнесмена Ігоря Пастернака. Той своєю чергою зв’язувався зі своїм другом дитинства – тодішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Саме Резніков переконував Залужного відновити контакт із Міллі: "Я знаю, що ти злий на Міллі, але ти повинен йому подзвонити".