СБУ звинувачують у зрадництві двох праціників НАБУ. Голова Бюро Семен Кривонос вказав на деякі неприємні нюанси у діях СБУ.

Зокрема, він нагадує, що озвучення прізвищ і звинувачень без суду є незаконними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кривоноса для BBC.

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Що Кривонос думає про розслідування СБУ проти працівників НАБУ?

Голова СБУ Василь Малюк конкретно озвучив два прізвища співробітників НАБУ, яких СБУ підозрює у зв'язках з Росією. Це Руслан Магомедрасулов та Віктор Гусаров.

Керівник НАБУ Семен Кривонос зазначив, що озвучення прізвищ – це абсолютно неприпустима практика. До обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, озвучення прізвищ будь-яких осіб, які підозрюються в тому чи іншому злочині, є прямим порушенням закону.

Він додав, що інформації про цих співробітників, окрім тої, що дає СБУ, немає. У свою чергу НАБУ негайно розпочало службове розслідування і звернулося до СБУ з проханням надати матеріали кримінального провадження.

Поки що у СБУ не відповіли, а тому Кривонос відмовляється зараз давати якісь оцінки цим обвинуваченням.

Ми за очищення будь-якої інституції від російських агентів, від людей, які працюють на Росію. Ми всіляко вітаємо цю роботу. Але маємо робити це в межах законно визначених процедур,

– каже він.

Кривонос, втім, підтвердив, що у НАБУ надходила інфомація від керівництва СБУ щодо Гусарова.

"Ми перевіряли цю інформацію зі СБУ. Я не можу глибоко коментувати цю історію, тому що це вже є обставинами досудового розслідування і нашого службового розслідування. Але коли ми звернулися, якихось беззаперечних доказів роботи цієї особи на спецслужби РФ не було", – розповів голова Бюро.

Кривонос зазначив, що робота на російську агентуру, як каже СБУ, відбувалася у 2012 – 2015 роках. Тоді Гусаров ще не працював у НАБУ, а його дії не кваліфікувалися як зрадництво.

"Якщо питання в тому, чи я щось знав? Так, знав від СБУ. У нас була співпраця на цю тему. Я був здивований, що його раптово арештували. Чому тоді його не арештували в 2023-му, коли передавалася ця інформація? Тим більше, щодо нього були проведені певні слідчі дії, він проходив поліграф, його допитували з цього приводу", – каже Кривонос.

Кривоніс вважає дивним, що СБУ не затримали його тоді, а лише зараз, якщо знали про ці порушення. Він вважає доцільним у цій ситуації дочекатися офіційної позиції СБУ. Якщо порушення будуть доведені, НАБУ, за його словами, сприятиме діям Служби безпеки.