Вілла в Іспанії, активи на 150 мільйонів: розслідування щодо колишнього воєнкома Одеси завершено

Правоохоронці завершили розслідування щодо незаконного збагачення начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора 15 квітня. Згідно з матеріалами слідства, колишній керівник Одеського ОТЦК та СП за період перебування на цій посаді за відсутності таких законних доходів набув активів на майже 150 мільйонів гривень.

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"Встановлено, що після повномасштабного вторгнення за його дорученням члени родини придбали в Іспанії об’єкти нерухомості та автомобілі преміум класу. При цьому офіційний спільний дохід родини не покривав цих витрат", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Майно воєнкома під арештом

У грудні 2023 року на підставі запиту Офісу Генпрокурора про міжнародну правову допомогу наклали арешт на майно одеського воєнкома в Іспанії: це вілла та офісне приміщення.

Також суд наклав арешт на 9 земельних ділянок, 2 будинки, 1 домоволодіння, 2 квартири та 1/3 квартири, 6 елітних автомобілів.

Наразі за дорученням прокурора слідчий повідомив стороні захисту про завершення досудового розслідування та надав доступ до матеріалів для ознайомлення.

. В Офісі генпрокурора не уточнили імені підозрюваного, але йдеться про колишнього голову Одеського ТЦК Євгена Борисова.

Борисов перебуває під вартою.

Крім того, матеріали за фактом нез'явлення екскерівника Одеського ОТЦК та СП на службу та ухилення від військової служби виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

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