Офіс генпрокурора завершив службове розслідування щодо Кравченка

Офіс генпрокурора завершив службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Експосадовця визнали винним у службовому порушенні та рекомендують притягнути до відповідальності.

Про результати перевірки повідомив виконуючий обов'язки генпрокурора Антон Ковальський, передає Суспільне.

Які результати розслідування?

За результатами службового розслідування Руслана Кравченка визнали винним у використанні службового положення у власних цілях.

Службове розслідування закінчено і констатовано факт, що Кравченко безпідставно використав запрошення іноземної держави для виїзду за кордон,

– заявив Ковальський.

Як з'ясувалося, для поїздки за кордон ексочільник ОГП використав запрошення на Генасамблею ПАРЄ, яке надіслали його заступнику Віктору Логачову. При цьому Логачов раніше відмовився від цього запрошення, тож міжнародний департамент відомства повідомив про це ПАРЕ.

Ба більше, за словами Ковальського, наказ про власне відрядження Кравченко склав і підписав самостійно без залучення міжнародного департаменту співробітництва ОГП.

"Коли 14 вересня прийшли до Кравченка у кабінет, то знайшли там гербову печатку (Офісу генпрокурора) та конверт. У конверті був підписаний ним наказ про відрядження та його копія", – сказав Ковальський.

Через порушення Кравченком кількох відомчих нормативно-правових актів розслідування рекомендує притягнути його до дисциплінарної відповідальності.

Деталі перевірки та операція "Карфаген"

Службову перевірку призначили після того, як Кравченко у вересні виїхав за кордон. Це відбулося на тлі антикорупційної операції "Карфаген".

У межах цієї справи НАБУ і САП викрили ймовірну злочинну організацію в Офісі генпрокурора, яка, за даними слідства, покривала діяльність шахрайських кол-центрів. Правоохоронці продовжують перевіряти, чи був колишній генпрокурор пов'язаний із цією схемою.

Раніше у Держприкордонслужбі спростували чутки про те, що перетин кордону Кравченком відбувся нібито "за дзвінком із Києва".