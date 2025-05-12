НАБУ та САП не коментують результати слідства щодо посадовців Нацгвардії

У САП не коментують хід та результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях щодо посадовців Національної гвардії України спільно з НАБУ. Таку заяву зробили в прокуратурі 12 травня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на САП.

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Що відомо про заяву САП щодо слідства

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зробили заяву щодо слідства у своїх кримінальних провадженнях щодо посадовців Нацгвардії. Там зазначили, що спільно з Національним антикорупційним агентством України не коментують слідство.

З метою досягнення цілей розслідувань НАБУ та САП не коментують хід і результати слідчих дій у своїх кримінальних провадженнях,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що структури інформують суспільство виключно про результати слідства на етапі, коли слідчі та прокурори у справах мають достатньо доказів для повідомлення особам про підозру.

Там зауважили, що факт проведення будь-яких слідчих дій не вказує на винуватість тих чи інших осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, що 10 травня одразу шістьох посадовців Нацгвардії України відсторонили від посад. Щодо цього призначили службове розслідування.