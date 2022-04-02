Розслідування в Україні буде легшим, ніж у Югославії, – експрокурорка ООН пояснила чому

Експрокурорка ООН з військових злочинів Карла дель Понте заявила, що розслідування в Україні буде легшим, ніж у Югославії. Вона представляла обвинувачення на суді проти югославського диктатора Слободана Мілошевича.

Розслідування в Україні буде легшим, ніж у Югославії

Оскільки сама країна подала запит на міжнародне розслідування. Це спрощує процес рослідування.

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Так, головний прокурор МКС Карім Хан вже відвідав Україну в березні. Якщо міжнародний кримінальний суд знайде докази військових злочинів, то, за словами дель Понте, можна буде притягнути до відповідальності навіть Путіна.

Ви не повинні відпускати, продовжуйте розслідування. Коли почалося розслідування щодо Слободана Мілошевича, він все ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що колись його засудять? Ніхто!

– сказала вона.

Крім того, додала, що слід провести розслідування щодо можливих військових злочинів, скоєних обома сторонами. В цьому контексті згадала повідомлення про нібито катування українськими військами деяких російських військовополонених.

Ордер на арешт Путіна

Експрокурорка також закликала Міжнародний кримінальний суд ООН видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, назвавши його "воєнним злочинцем".

Вона наголосила, що видача ордера на його арешт стане важливим сигналом. Втім, ордер не обов'язково означає, що Путіна заарештують.

Це єдиний інструмент, який дозволяє заарештувати винного у воєнному злочині і передати його справу до Міжнародного кримінального суду. Якщо він залишиться в Росії, цього ніколи не станеться,

– підкреслила Карла дель Понте.

При цьому додала, що він більше не зможе покинути свою країну, і це стане сигналом того, що багато держав проти нього.