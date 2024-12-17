Розслідування знущань у 211 бригаді: командир однієї з військових частин отримав підозру

Напередодні в мережі розгорівся скандал стосовно протиправних дій командування 211 бригади. Проти командирів бригади розпочато кримінальне провадження.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР та Офіс генпрокурора. Також один із командирів військової частини отримав підозру у зловживанні службовим становищем.

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Як проходить розслідування дій командирів 211 бригади

16 грудня Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальне провадження щодо командування 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Офіцерів бригади підозрюють у застосуванні нестатутних заходів впливу, зокрема фізичного насильства та вимагання грошей у підлеглих.

Слідство досліджуватиме матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міністерства оборони України, повідомлення у медіа та соціальних мережах щодо знущань над бійцями,

– зазначили правоохоронці.

Правоохоронці зазначили, що раніше до ДБР не надходило жодних матеріалів щодо ситуації у 211 бригаді.

Також у ДБР закликали військовослужбовців одразу звертатися до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності протиправних дій в їх військових формуваннях.

Один із командирів військової частини отримав підозру

В Офісі генпрокурора зазначили, що командиру 211 бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

У ході розслідування встановлено, що восени 2023 року командир залучив чотирьох своїх підлеглих до будівництва власного будинку на Хмельниччині замість того, щоб вони виконували бойові завдання. Військових офіційно відрядили на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді не перебували на зазначеному місці. При цьому вони отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Також було проведено обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва. Було вилучено документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Додамо що за інформацією джерел "РБК-Україна", підозру отримав командир військової частини А7147 полковник Побережнюк Олег Володимирович. Йому загрожує до 6 років ув’язнення.