Розстріл українських бійців на позиції "Зеніт": чи встановили слідчі причетних за рік

Трохи більше року тому, під час запеклих боїв за Авдіївку, окупанти розстріляли поранених український бійців на позиції "Зеніт". За фактом воєнного злочину правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Йдеться про порушення законів і звичаїв війни. Про трагедію лютого 2024 року згадують в 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, передає 24 Канал.

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Що відомо про розстріл українців

Група поранених українських захисників зі 110-ї ОМБр залишилася на "Зеніті", оскільки, за попередньою домовленістю, росіяни мали евакуювати бійців і передати їх Україні під час обміну.

Однак противник розстріляв беззбройних військових та опублікував відео з захопленої позиції. Родичі впізнали загиблих Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника. За даними бригади, злочинці стратили також Олександра Зінчука та Миколу Савосіка.

Ми завжди будемо пам'ятати про наших воїнів, які загинули, борючись за Україну. А окупанти отримають заслужену розплату. Це наш обов'язок!

– написали в 110-ї ОМБр.

Як триває розслідування

У Донецькій обласній прокуратурі повідомляли – за фактом розстрілу українських воїнів розслідування ведуть правоохоронці СБУ. Наразі в межах цієї справи нікому не було оголошено про підозру.

За попередніми даними, на момент трагедії на позиції поблизу Авдіївки перебувало 6 військовослужбовців ЗСУ.

Однак журналісти-розслідувачі назвали імена причетних іще навесні минулого року. Першими на позицію "Зеніт" могли зайти окупанти з підрозділу "1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади", створеної у 2014 році на окупованій території Донеччини.

За інформацією пропагандистів, це був стрілецький батальйон бригади, який очолює Дмитро Миколайович Вербій на псевдо "Гермес". Відомо й про участь командира другої роти батальйону Миколи Олександровича Ткача на псевдо "Жарік".

Саме ці окупанти віддали наказ про захоплення "Зеніту" своїм підлеглим, тому журналісти вважають, що Вербій і Ткач несуть відповідальність за розстріл поранених бійців 110-ї ОМБр ЗСУ.

До слова, раніше Дмитру Вербію, уродженцю міста Шахтарськ Донецької області, оголосили підозру в держзраді, повідомляють в бригаді.