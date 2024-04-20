Розстріл поліцейських на Вінниччині: прокуратура перевіряє причетність двох військових
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Уночі 20 квітня у Вінницькі області двоє чоловіків відкрили вогонь по поліцейських. В прокуратурі вже відреагували та почали провадження за фактом розстрілу працівників поліції.
Нагадаємо, у ніч на 20 квітня, у Вінницькій області, працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків, які відкрили вогонь по правоохоронцях.
Дивіться також Розстріл поліцейського на Вінниччині: у мережі показали відео з бодікамер
Що кажуть в прокуратурі
Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу,
– заявили в Офісі Генерального прокурора.
Там зазначили, що за попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль.
Коли тривала перевірка пасажири авто застосували вогнепальну зброю. На жаль, один працівник поліції загинув, а його напарник зазнав поранення.
В прокуратурі зазначили, що наразі проведено огляд місця події, вилучені речові докази, а також здійснюються невідкладні слідчі дії.
Наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців,
– повідомили в Офісі Генерального прокурора.
На Вінниччині розстріляли поліцейських: основне
- У Вінницькій області 2 чоловіків відкрили вогонь по поліцейських, коли ті перевіряли автівку. На опублікованих у мережі кадрах видно, як один зі зловмисників починає бити працівника поліції, а після – чути постріли.
- Інцидент трапився вночі 20 квітня у Гайсинському районі. Зауважимо, що автомобіль зупинили під час комендантської години.
- Наразі зловмисників розшукують.
- Крім цього, у мережі поширюють інформацію, що чоловіки, які вбили поліцейського у Вінницькій області, нібито військові 28 бригади. У 28 ОМБр цю інформацію спростували.