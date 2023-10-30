Застрелили прямо у ліжках: страшні фото з Волновахи, де окупанти стратили сім'ю з дітьми
Російські військові скоїли жорстоке вбивство великої родини в окупованій Волновасі. Окупанти вночі увірвалися у будинок та розстріляли 9 членів родини, які спали.
Український омбудсмен Дмитро Лубінець підтвердив, що окупанти вбили сім'ю Капканець. У мережі повідомили, що росіяни 27 жовтня розстріляли в будинку три родини, пише 24 Канал.
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У момент страти родина спала
Родина зібралася з нагоди дня народження Тетяни Капканець, якій виповнився 51 рік. У ніч із 27 на 28 жовтня невідомі проникли в будинок і розстріляли всіх, хто перебував у ньому, включно з двома маленькими дітьми.
Кадри з місця масового вбивства у Волновасі / Фото з мережі (18+)
Сусіди та родичі вбитих розповіли, що вбивство скоїли російські військовослужбовці. У момент розстрілу всі жертви спали. Підозрюваних у справі, попередньо, досі немає.
Попередньо відомо, що людей стратили двоє чи троє російських військовослужбовців, які пересувалися на мотоциклі.
Радник мера Маріуполя опублікував список жертв. Крім Тетяни Капканець, невідомі застрелили її чоловіка – 53-річного Едуарда, їхніх синів – Андрія та Олександра, а також дружину Андрія – Наталію, їхніх двох дітей – 4-річного Микиту й ученицю молодших класів Настю.
Крім цього, росіяни розстріляли дружину Олександра – Катерину та її брата – 19-річного Дмитра Хотинського.
Список жертв:
- Капканець Микита, 2018 року народження,
- Капканець Анастасія, 2014 року народження,
- Хатинський Дмитро, 2003 року народження,
- Капканець Олександр, 1998 року народження,
- Капканець Катерина, 1996 року народження,
- Капканець Наталія, 1994 року народження,
- Капканець Андрій, 1992 року народження,
- Капканець Тетяна, 1972 року народження,
- Капканець Едуард, 1970 року народження.
Родина, яку розстріляли російські військові / Фото ASTRA
Стрільці мали тепловізори
У мережі пишуть, що окупанти були добре оснащені й пішли на розправу з приладами нічного бачення й автоматами з глушниками.
Всі дев'ять тіл зрешечені, й більшість влучань – у голови. Родичі, яких пустили на місце страти, зазначили, що звичний порядок у будинку не порушено, а цінні речі залишилися на місцях – нічого не зникло.
Сусід розповів, що росіяни залили дім водою, ймовірно, щоб приховати докази.
У місцевих чатах пишуть, що напередодні глава родини посварився з кадирівцями, які хотіли відібрати його будинок. Ймовірно, російські військові прийшли помститися.