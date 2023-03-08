Розстріл українського воїна: в мережі звернули увагу на моторошну деталь

У мережі нещодавно з'явилося моторошне відео, на якому можна побачити, як росіяни вбивають беззбройного українського військового. Активіст Сергій Стерненко звернув увагу на одну важливу деталь.

Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон – це порушення Женевських конвенцій. Варто зауважити, що в ООН вже заявили, що це відео, попередньо, є справжнім.

До теми Карма знайде окупантів, – "Тавр" пояснив, чому ЗСУ не мають вбивати полонених на знак помсти

На відео видно лопату та могилу

Стерненко зазначив, що після публікації відео з розстрілом українського військового не одразу звернули увагу на моторошну деталь.

Але нашого військового перед розстрілом за слова "Слава Україні" змусили копати собі могилу,

– написав активіст.

Він зауважив, що на скриншоті з відео чітко видно і лопату, і вириту яму.



Захисника, ймовірно, змусили копати собі могилу / Скриншот з відео

Варто прочитати Окупанти зухвало та жорстоко розстріляли українського полоненого: усе, що відомо про трагедію

Росіяни розстріляли українського полоненого: що відомо