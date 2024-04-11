Страта українських військовополонених біля Кринків: чи відомі жертви та виконавці

Нещодавно у мережі з'явилася інформація про черговий воєнний злочин російської армії. На Херсонщині окупанти розстріляли трьох беззбройних українських захисників, які здавалися у полон.

7 квітня російські пабліки опублікували відео, на якому зафіксований розстріл українських полонених. Офіс генпрокурора негайно зареєстрував кримінальне провадження і розпочав досудове розслідування.

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На якому етапі перебуває слідство

В Офісі генпрокурора зазначили, що наразі намагаються зібрати інформацію з різних джерел, аби підтвердити вчинення злочину окупантами, а також з'ясувати, хто саме з українських захисників був розстріляний і хто вчинив цю страту.

У нас не має фізичного доступу до місця страти. Ми маємо лише припущення щодо того, де саме вона могла відбутися,

– розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрій Бєлоусов.

Заступник керівника Департаменту Тарас Семків повідомив, що зараз триває ідентифікація обставин, які зображені на оприлюдненому відео. Вона здійснюється у співпраці із відповідними підрозділами ЗСУ, які ведуть бойові дії на лівому березі Дніпра. Також проходить перевірка щодо осіб, які могли бути вбитими, та причетності конкретних осіб з числа російських військовослужбовців до цього злочину.

Водночас Семків каже про брак даних. Ідентифікація жертв і винуватців – складний процес, оскільки не має доступу до території, де потенційно відбувалася страта.

Огляди цих місць відбувається виключно із допомогою безпілотників і з використанням інформації, яка в нас є з відкритих джерел,

– пояснив посадовець.

Крім того, слідчі намагаються встановити тих, хто віддавав наказ про розстріл військовополонених. Очевидним є те, що це не одиничний випадок, а систематичні дії. Тобто, це не вольова дія якогось рядового, а виконання ним наказу вищого керівництва.

Наразі Офісу генпрокурора відомо про 27 подібних страт та відповідно 54 розстріляних полонених. У чотирьох справах вже оголошено про підозру ймовірним винуватцям.

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