Розстріли та звірства: чому росіяни тікають з війська

Російське військове командування жорстоко поводиться не лише з українськими громадянами, але й із власними підлеглими. Солдати країни-агресорки часто жаліються на страшні умови в армії, однак Кремль прагне це замовчувати.

Росіяни, які зголошується йти воювати на територію України часто тікають з війська. Там їм загрожує розстріл або катування за непокору командиру. Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів 24 Каналу, що військові та їхні родичі часто звертаються за допомогою.

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Розслідування злочинів російського командування

Володимир Осєчкін зазначив, що він із командою провели розслідування пов'язані зі скаргами щодо побиття, катування та розстрілів всередині російської армії.

Російські військові вбивають своїх колег нижчих за рангом, якщо ті відмовляються виконувати накази. До нас звернулись постраждалі із 506 полку. Вони жаліються на жорстокість керівництва,

– зауважив засновник Gulagu.net.

Він підкреслив, що командири забороняють евакуювати поранених або відправляють людей із серйозними травмами у бій.

"Я надіюсь, що правда із середини допоможе відкрити очі багатьом росіянам, які довіряють пропаганді. Адже цією брехнею та великими грішми їх намагаються долучити до злочинної окупації, – сказав Осєчкін.

До нього звернувся за допомогою контрактник, якому пообіцяли гроші, щоб той ішов воювати проти України. Потрапивши на фронт, він зрозумів, що все не так, як про це пишуть пропагандисти. Військове командування масово відправляє своїх підлеглих у штурм з одним лише автоматом.

Засновник Gulagu.net додав, що на кожному із напрямків, де Росія намагається атакувати, гине понад половина особового складу. Російські спецслужби всіляко намагаються приховати проблеми в армії, щоб кількість охочих йти воювати не зменшувалась.