Розстріляли й переїхали танком: під Вишгородом виявили тіла чоловіків, яких вбили окупанти

Тіла двох молодих чоловіків 22 та 23 років виявили під Вишгородом на Київщині. Їх жорстоко вбили окупанти, а після цього ще переїхали танком.

Тіла вбитих хлопців ексгумували поліцейські 4 травня у селі Рудня-Тальська.

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Що відомо про вбивство чоловіків

Ще 25 лютого окупанти розстріляли автомобіль з двома мирними жителями в салоні. Але цього загарбникам виявилося мало, і вони вирішили переїхати тяжкою технікою машину з людьми всередині.

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Виявили тіла вбитих чоловіків під Вишгородом / Фото поліції

Поліцейські провели огляд трупів. Наразі тіла молодиків забрали родичі для перепоховання у селі Мирча Бучанського району.

До слова, у Київській області 4 травня знайшли тіла ще 20 вбитих російськими військовими людей. Відомо, що у регіоні жертвами ворогів стали щонайменше 1235 осіб. Тіла 282 осіб досі не ідентифікували.

Експерти оглянули вже понад 800 тіл, знайдених на Київщині. Більшість з них загинули від пострілів з стрілецької зброї.

Звірства росіян на Київщині: останні новини

29 квітня біля села Мироцьке Бучанського району у лісі знайшли тіла трьох чоловіків. Їх катували протягом тривалого часу. А 2 травня у Калинівці Макарівської ОТГ Бучанського району виявили поховання ще 2 людей зі слідами катувань.

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, росіяни обстрілювали жителів Ірпеня з "Іскандерів". Також окупанти використовували інше озброєння, заборонене Женевською конвенцією.

В Офісі генпрокурора вже встановили першого підозрюваного у звірствах, які російські військові вчинили в Бучі. Це – командир одного з підрозділів росгвардії Сергій Колоцей . Йому вже повідомили про підозру. Він вбив 4 мирних українців, у яких взагалі не було зброї.

. Йому вже повідомили про підозру. Він вбив 4 мирних українців, у яких взагалі не було зброї. У трьох його жертв були вогнепальні поранення голови. У четвертої людини – рани внутрішніх органів та хребта. Також відомо, що 29 березня Колоцей катував мирного мешканця Київщини: він хотів, щоб той зізнався у підривній діяльності.

Також Служба безпеки встановила особи 900 російських військовослужбовців, які причетні до злочинів проти мирного населення у Київській області.

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