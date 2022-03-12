Розстріляна колона з жінок і дітей на Київщині: нові деталі від української розвідки

Російські окупанти на Київщині біля села Перемога розстріляли колону з жінок та дітей, які намагалися втекти з оточеного села. За попередніми даними, загинуло семеро осіб.

Трагедія сталася ще 11 березня. Під час евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області), окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Всі вони намагалися дістатися безпечного місця – села Гостролуччя.

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Спочатку була інформація, що російські головорізи відкрили вогонь по людях, які проходили "зеленим коридором". Однак згодом в українській розвідці встановили, що люди намагалися врятуватись від загарбників самостійно, відтак почали евакуацію без погодженого сторонами "зеленого коридору".

"Це дуже небезпечно, адже окупаційні підрозділи без жалю знищують мирне населення. Прикладів таких військових злочинів за ці 16 днів війни чимало", – наголосили українські розвідники.

Тож в ГУР ще раз закликали уважно ставитися до інформації, довіряючи лише офіційним джерелам щодо маршрутів евакуації, та використовувати лише безпечні шляхи.