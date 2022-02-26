Розстріляний журналіст і знищений будинок, – Венедіктова про найважчі злочини Росії на війні
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Росія не уникне відповідальності за найтяжчі злочини проти мирних жителів. Зокрема, йдеться про розстріляного цивільного журналіста, обстріл швидкої та зруйнований будинок Харкова.
Вона додала, що органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ.
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Найважчі злочини Росії за 27 лютого:
- На трасі УКРНІОЗу в Херсонській області бойовики обстріляли карету швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Україна внесла відомості до ЄРДР за статтею №438 КК України.
- В районі с. Зеленівка на Херсонщині з автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за статтею №438 КК України.
- Також окупанти влучили у житловий будинок на Харківщині у Салтівці – вулиця Бучми, 40а. Інформації по постраждалим поки немає. Там ідуть запеклі бої.
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Текст публікації Ірини Венедіктової:
Розстріляний цивільний журналіст, згорілі поранений і водій швидкої , невідома доля мешканців зруйнованого будинку Харкова … Всі, хто вчиняє найтяжчі злочини проти мирних жителів, – не уникнуть відповідальності. Органи прокуратури і правопорядку продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, які вчиняють збройні сили РФ.
Сьогодні на трасі УКРНІОЗ в Херсонській області була обстріляна карета швидкої допомоги під час транспортування поранених. 64-річний водій карети швидкої допомоги та поранений військовий згоріли, а один з поранених отримав вогнепальне поранення. Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 статті 438 КК України.
В районі с. Зеленівка м. Херсона із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича – цивільного журналіста інформаційного щотижневика "Навколо тебе", члена Благодійного фонду "Дім надії". Внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 438 КК України.
На фотці житловий будинок в Харкові. Тільки що. Салтівка. Бучми, 40а. Інфо по постраждалим ще з‘ясовуємо. Ідуть запеклі бої. Ніч буде важкою. Але завтра сонце. Тримаймо стрій.