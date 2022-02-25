Розстрілювали усе, – колона на Сумщині дійшла до Дубовичів
Джерело:"Суспільне Суми"
У Шосткинському районі на Сумщині колона ворожої техніки дійшла до села Дубовичі. Окупанти розстілювали все по дорозі.
Відомо про загиблого цивільного чоловіка. Його авто росіяни розстріляли. Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації з посиланням на голову Шосткинської РДА.
До речі Чугуїв захопили окупанти
Окупанти рухвались до Кролевся. Ще одного чоловіка поранили. Його оперують в Глухівській лікарні.
Зруйнували міст
У Климентовому на Сумщині військові ЗСУ зруйнували міст. Таким чином намагаються завадити пересуванню російських військ.
У Сумах був танковий обстріл в районі військової частини на вулиці Кондратьєва. Інформації про постраждалих немає.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
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