В Енергоатомі заявили про влучання снаряду в енергоблок ЗАЕС: онлайн-трансляція

В Енергоатомі заявили, що російський снаряд влучив в енергоблок Запорізької АЕС. Там палає пожежа.

Пожежники не можуть дістатись до місця займання та почати гасити вогонь.

Важливо Через обстріли окупантів на Запорізькій АЕС виникла пожежа

Окупанти розстрілюють впритул. Речник ЗАЕС наголосив, що атакують з важкої техніки. За його словами, існує реальна загроза ядерній небезпеці.

Потрібно негайно припинити вогонь й усунути наслідки.

Дивіться відео, що відбувається на ЗАЕС:

Куди дме вітер

Наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону й Краснодара.

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