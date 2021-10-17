Розтяжка: кому і навіщо вона потрібна

Ми часто говоримо про розтяжку, але не багато хто розуміє, наскільки вона насправді корисна і цінна для нашого здоров'я. Часто ми приймаємо одні й ті ж пози й досить довго в них перебуваємо. Далі читайте російською.

К примеру, в офисе за рабочим столом или дома перед ноутбуком. В итоге во всем теле появляются зажимы. Все потому, что какие-то мышцы становятся короче, снижается их функциональность, уменьшается их амплитуда движений, меняется осанка. Это влияет на общее состояние организма.

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Польза растяжки:

Делает гибче и эластичнее мышцы и сухожилия, подвижность организма улучшается.

Уменьшает усталость в теле и предотвращает травмы мышц и суставов.

Дает возможность суставам дольше быть здоровыми и молодыми.

Снижает давление.

Способствует расслаблению, помогает преодолеть последствия физнагрузок и улучшает координацию движений.

Как правильно растягиваться:

Не торопитесь . Помните, главное – делать все медленно.

. Помните, главное – делать все медленно. Не допускайте сильной боли . Конечно, важно стараться сделать растяжку после тренировки правильно и не лениться, но не стоит доводить ощущения до сильной боли и травмирования.

. Конечно, важно стараться сделать растяжку после тренировки правильно и не лениться, но не стоит доводить ощущения до сильной боли и травмирования. Вдыхайте и выдыхайте. На протяжении всей тренировки важно дышать. Дыхание помогает насытить мышцы кровью и кислородом, повышая эффективность стретчинга.

Растяжка – один из способов поддерживать здоровье / Фото Pixabay

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Не "пружиньте" интенсивно . Пружинить нужно аккуратно. Обычно в растяжках пружины с маленькой амплитудой и не резкие.

. Пружинить нужно аккуратно. Обычно в растяжках пружины с маленькой амплитудой и не резкие. Тренируйтесь регулярно. Мышцам нужна регулярность в тренировках. Эффективная правильная растяжка тела получается за счет систематичности, а не силы выполнения упражнений.

Противопоказания:

Растяжка мышц подходит практически каждому. Техника позволяет выполнять упражнения независимо от возраста. Как и любой спорт, стретчинг имеет несколько противопоказаний: проблемы со связками и суставами, болезнь позвоночника, грыжи, артрит, заболевания сердечно-сосудистой системы.