Розуміємо, що у Маріуполі скоро буде м'ясорубка, всі, хто хотів здатися, вже здалися, – Вершинін

Начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін розповів про ситуацію в місті. Місто постійно обстрілюють, але ймовірно, це ще не найскладніше, що може бути.

Маріупольці рідко не чують вибухи – їх чути майже постійно. Настрій у людей передати важко й іноді навіть у військових складається враження, що про них забули. Але потім ці думки зникають.

До теми Арахамія та Подоляк пообіцяли захисникам Маріуполя приїхати в місто на переговори

Також усі розуміють, що скоро у місті почнеться "м'ясорубка". За словами правоохоронця, у місті здалося багато людей, включаючи морпіхів. Але це складна і болісна тема.

Про провізію — складно. Справді складно. Настрій у людей... Блін, іноді буває відчуття, що трохи на нас забили "болт". Воно приходить і йде. Ми розуміємо, що зараз буде м'ясорубка. Хто хотів здатися, той уже здався. Здалося доволі багато людей. І морська піхота у тому числі. Це окрема тема. Про це можна говорити довго і це дуже болісна тема,

– розповів Вершинін.

Також Вершинін зізнався, що йому дуже хочеться, аби світ звернув більше уваги на Україну. Те, що він бачить, викликає у нього "легке занепокоєння". Він радий, що Україні дають зброю, але, на його думку потрібно втручатися "глобальніше".

До теми – Арахамія та Подоляк готові поїхати в Маріуполь для виводу військових: дивіться звернення "Азову"