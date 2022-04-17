Розуміють, що це історичний шанс, – військовий журналіст про бойовий дух ЗСУ на Донбасі

Бойовий дух наших військових чудовий, всі з ким я спілкувався – хочуть море ворожої крові.Бійці впевнені, що зараз ми маємо історичний шанс – розібратися з Росією назавжди.

Про це розповів військовий журналіст Євген Назаренко у ефірі 24 каналу. Він також додав, що дії ЗСУ чіткі та скоординовані, а також відзначив високий рівень мотивації нашої армії.

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Військові розуміють, що потрапили в історичний період. Україна не була такою сильною, як зараз ще ніколи,

– ділиться Євген Назаренко.

Настрій військових на Донбасі

Тому наші бійці розуміють поставлену задачу, виконують її, на жаль, помирають також. Але це зовсім не впливає на бойовий дух.

"Всі тут готові до будь-якого розвитку подій і насправді ця вирішальна битва за Донбас вже дуже очікувана, бо один військовий каже мені: "Та скоріше б уже, я б всіх тут зачистив, та й додому б пішов", – розповідає журналіст.

Які втрати ворога станом на 17 квітня: дивіться відео



