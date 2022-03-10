Розумом росіян не зрозуміти: окупанти захищають свої танки від "Джавелінів" мішками з піском

Коли окупанти не обстрілюють мирне населення, а мають нагоду проявити себе у реальному бою, то їх хоробрість швидко випаровується. Окрім того, наші герої їх так випалюють, що вороги скоро намагатимуться рятуватись амулетами.

"Одна з найсильніших армій світу" стала цілим колодязем кпинів та дотепів. Вони намагаються захистити свою техніку усім, що попадеться під руку.

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Мішки з піском проти Джавелінів

Підрозділ 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців захопив танк Т-72 з боєкомлпектом – окупанти в надії врятувати накивали п'ятами. Втім, у руки наших героїв потрапила "вдосконалена" версія танку: окупанти наклали на нього мішки з піском, щоб захистити від "Джавеленів".

Знаючи винахідливість окупантів та їх бажання жити можна припустити, що вже невдовзі вони створять потужну броню за допомогою амулетів. Принаймні для того, щоб після зустрічі з нашими неймовірними героями від них щось залишилось, їм варто розраховувати на чудо.

"Вдосконалений" російський танк: відео

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