Я точно в це вірю, – "Цезар" детально описав план трансформації Росії

Російське населення взагалі не знає, що таке свобода. Російська опозиція за останні 20 років, перебуваючи відірваною від людей, не дала картини майбутнього. Вони розповідають про ефемерні цінності, яких у Росії ніхто не розуміє.

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" озвучив 24 Каналу думку, що у понад 90% громадян Росії є запит на справедливість. За його словами, після падіння Володимира Путіна потрібно виховати нове покоління росіян, дати їм "хліб на стіл" та свободу.

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"Я абсолютно впевнений в правоті нашої справи. У понад 90% громадян Росії є запит на справедливість. Я вважаю, що їм потрібно дати все: і хліб на стіл, і справедливість, і звісно, свободу. Спершу треба зняти цей путінський морок, а вже з дітей виховати нове покоління вільних та ініціативних людей. Виховати в них відчуття господаря на своїй землі, яке є в українців, на відміну від росіян", – вважає він.

Адже в Україні люди завжди боролися за свободу та вільно висловлювали свою позицію. Росіяни цього не вміють. Зараз Максиміліан Андронніков виступає з лекціями, на яких простими словами на рівні "землю селянам", "заводи робітникам" розповідає людям, якою, на його погляд, має бути Росія. Багато людей відгукуються на ці ідеї.

Коли люди побачать, що Росія майбутнього буде прекрасною, мирною, вільною, росіянину не треба буде лізти в донбаські чорноземи та гинути заради якихось виплат. Він мирно, не торгуючи своєю совістю, зможе собі заробити, займатися своєю країною, подорожувати по світу. Він знатиме, що в його дітей буде нормальна медицина та освіта. Рано чи пізно це буде. Люди, які бачать зрозуміле та ясне майбутнє, яке краще за теперішню реальність, підтримають такого лідера,

– припустив "Цезар".

Андронніков про план трансформації Росії: дивіться відео

Як забезпечити тривалий мир?

Заступник командира Легіону "Свобода Росії" переконаний, що на довгий період забезпечити мир може тільки повалення путінської системи. Але зміна режиму передбачає, що Путіна замінюють умовно на Патрушева. Насправді путінську систему треба повністю знести.

Та Росія, яку ми бачимо зараз, не здатна на серйозну трансформацію. Це як раковий пацієнт, якого намагаються якимись мазями, присипками марно лікувати. Ми маємо вирізати цю пухлину, всі її метастази. Тільки тоді можна буде займатися оздоровленням цього пацієнта, і він перестане нести загрозу для оточуючих країн,

– підкреслив Андронніков.

За його словами, потрібно будувати зовсім інше суспільство, на зовсім інших принципах, системі відповідальності влади перед народом. Тільки так можна забезпечити довготривалий мир.

Нагадаємо, що Максиміліан Андронніков відповів, хто може очолити бунт у Росії. На його думку, це не секретар Радбезу Сергій Шойгу, не міністр оборони Андрій Білоусов. Переворот можуть розпочати старші лейтенанти, майори, підполковники, тобто особи, які не настільки сильно вбудовані у путінську систему.