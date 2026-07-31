Це всі розуміють, – журналістка припустила, звідти може початися розвал Росії

Єдина можливість для Росії зберегтися – припинити війну і прибрати Путіна. Адже сьогодні очільник Кремля веде країну до руйнації та розпаду.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу наголосила журналістка і психологиня Лариса Волошина, додавши, що спостерігається така тенденція: ті, хто підтримує бажання Путіна воювати, хочуть увірвати власного шматка в разі розпаду Росії.

Розвал Росії почнеться не з центру

Волошина описала це як своєрідне феодальне дроблення. На її думку, багатьом російським елітам вигідно послаблення центру, щоб у майбутньому отримати контроль над певними територіями й їхніми ресурсами. Вона згадала зокрема про Абрамовича, Кадирова, які можуть думати про "свій наділ" після можливого краху Росії.

Розвал Росії почнеться з периферії. Ті еліти, які були заточені на Путіна, набуватимуть самостійності. Вони підтримують в ньому бажання воювати далі, бо хочуть краху країни. Всі розуміють, що розвал Росії – це єдине, що може стримати імперські амбіції росіян,

– озвучила Волошина.

Повне інтерв'ю Лариси Волошиної: дивіться у відео

Журналістка переконана, що їх не треба ні в чому переконувати, необхідно забрати колонії, які вони використовують для війни. З її слів, росіяни ще довго "хворітимуть" та зберігатимуть імперськість, прагнутимуть "відновити історичну справедливість", якою нині марить Путін.

Але як вони підуть тоді воювати, треба ж буде набрати десь чеченців, бурятів, а вони будуть вже у складі незалежних держав. Українцям важливо не стати колонією Росії, аби потім не бути використаною для війни, бо ми ж розуміємо, що у випадку падіння України й колонізації українців, нам скажуть штурмувати Варшаву,

– зазначила Волошина.

Підсумовуючи, вона підкреслила, що це сьогодні вже усвідомлюють і європейці, тому теж хочуть розпаду Росії, бо тоді вона не буде погрожувати Європі. Вона переконана, що це розуміють і китайці й також зацікавлені у краху країни-агресорки.

Пекін, за її словами, скоріше домовлятиметься з окремими державами на постросійському просторі, ніж із Кремлем як таким. Вона наголосила, що всередині Росії нині є сили, які теж прагнуть, аби їхня країна розвалилася.