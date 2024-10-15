Дагестан може стати тим регіоном, з якого розпочнеться розпад Російської Федерації. Росія виявляє неспроможність захистити навіть власну Курську область, а на кордон з Україною відправляє танки ще з 1970-х років.

Про це повідомив президент Конгресу народів Дагестану в Україні, який воював у складі ЗСУ, Ахмад Ахмедов. Росія уже не є сильною державою, оскільки надто багато сил втратила під час вторгнення в Україну.

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Розвал Росії розпочнеться з Кавказу

Ахмедов підкреслив, що Росія вже не та, якою була за часів чеченських воєн. Він також зазначив, що вважає головною метою свого життя звільнення Дагестану від окупації.

Після першого вибуху, після першого нальоту на російські військові частини на територію Дагестану вони протягом трьох днів зникнуть з цього регіону. Ми знаємо, наскільки російська людина боягузлива, наскільки слабкий цей окупант, ми знаємо їх нутро не з чуток,

– сказав віг.

Такий сценарій стане можливим, коли в Дагестані сформуються достатні диверсійні групи, а сили спротиву отримають необхідну зброю та техніку.

Кремль вже відчуває нестачу солдат, що залучає африканців з бідних країн і змушує їх воювати на своїй стороні у війні. Ахмедов переконаний, що Дагестан Росії втримати не вдасться.

Він зазначив, що Чечні не вдалося вигнати росіян через те, що на той час російська пропаганда створила образ чеченців як терористів, які жорстоко вбивають і здійснюють напади на цивільних, зокрема жінок у лікарнях. Крім того, чеченці залишилися без підтримки, оскільки міжнародна спільнота сприймала це як "внутрішню справу Росії".

Війська росіян "розгладили" території Чечні так званими килимовими бомбардуваннями, внаслідок чого було загинула 1/3 частина населення республіки.

"Погляньте, що сьогодні в Росії, які танки затягує Росія на території України – 1970-х років. Вони Курську область неспроможні захистити. Якби Україна мала ще пару десятитисячних корпусів, повірте мені, не тільки Курська область, там можна було досить велику територію Російської Федерації відрізати, спокійно українці могли дійти до Краснодара, Сочі", – сказав Ахмедов.