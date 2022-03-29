Розвалили пів будівлі: з'явилися фото Миколаївської ОВА після обстрілу
29 березня 2022 , 14:40Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У вівторок, 29 березня, близько 08:45 російські окупанти влучили в дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації Миколаєва.
Росіяни зруйнували центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи. Станом на 13:30 під завалами знайшли тіла 7 загиблих. Ще 22 людини постраждали.
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Підрозділи ДСНС вивільнили з-під завалів 18 людей. Їх передали бригадам швидкої медичної допомоги.
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Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали.
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