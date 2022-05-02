Розвалу Росії бояться, – політолог сказав, що може розірвати режим

Західні лідери говорять про те, що треба зробити Росію настільки слабкою, щоб найближчі роки вона не змогла починати будь-які війни. Однак усі бояться розвалу країни-агресорки.

Послаблення Росії

Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він пояснив, що це означає.

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Розвалу Росії просто бояться усі. Інша справа у тому, що послаблення Росії може з високою ймовірністю призвести до її фрагментації,

– сказав політолог.

Однак Захід перед собою таке завдання не ставить, а навпаки, як ще раз наголосив політолог, цього бояться.

"Тому що ціла низка режимів базується на геополітичній впливовості Москви. І багато різних конфліктів, які існують у відкладеній перспективі лише через впливи Росії, можуть проявлятися. Тож тому ніхто не хоче цілої низки гарячих конфліктів на теренах країни-агресорки та периферії", – додав Саакян.

Що може розірвати путінський режим

Саме тому й говорять про послаблення Росії. На це є причина:

Росія фактично стала на рейки третьої світової війни. Це свідчить про те, що зупинити цей сценарій не вдасться.

Якщо вони "увімкнуть задню", то може усе "посипатися". Тобто путінський режим при відмові від воєнних сценаріїв може "скластися" під тиском внутрішніх проблем, якщо відмовиться від бойових дій,

– додав він.

Саме у цьому випадку режим може зламатися – під завалами соціальних та економічних проблем самої країни-агресорки.

"Розвалу Росії бояться": що може розірвати режим