Розвіддані, якими припинили ділитися США, стосуються лише ударів вглиб Росії, – Sky News

Директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив, що США тимчасово припинили обмінюватися розвідувальними даними з Україною. Однак мовиться лише про інформацію, яку можуть використовувати для ударів вглиб Росії, інші дані – будуть надходити від партнерів і надалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News. До теми США заборонили Британії ділитися розвідданими з Україною, – Daily Mail Які дані не надходитимуть від США Британська журналістка Дебора Гейнс та український журналіст Азад Сафаров заявили, що США припиняють ділитися розвідданими з Україною, які можуть допомогти в атаках на території Росії. Про це повідомили джерела видання.