Розвідка Британії теж підтверджує, що тіла людей лежали у Бучі ще наприкінці березня

Попри всі спроби Росії приховати свої воєнні злочини в Бучі, світ дізнається правду. Розвідка Великої Британії підтвердила, що тіла загиблих лежали в місті ще наприкінці березня.

Британське Міноборони оприлюднило нові дані розвідки станом на 5 квітня. У них йдеться про Бучу.

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Британія підтвердила, що тіла в Бучі були у березні

Аналіз супутникових знімків від 21 березня показує щонайменше 8 тіл, які лежать на вулиці в Бучі Київської області,

– зазначили у відомстві.

Там наголосили, що місто було окуповане російськими збройними силами до 31 березня.



Свідчення того, що тіла людей лежали у Бучі ще наприкінці березня / Карта Міноборони Британії

Нагадаємо, раніше у британській розвідці MI6 заявили, що в плани Володимира Путіна по вторгненню в Україну входили страти мирного населення. Їх мали проводити його бійці та розвідувальні служби.

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