Наважилися це зробити, – Гуменюк пояснила, у чому полягає "успіх" росіян на лівобережжі
У щоденному огляді Міноборони Британії йдеться, що окупантам вдалося досягти мінімального успіху у їхніх спробах вибити українських захисників із позицій на лівому березі Дніпра у районі села Кринки. У Силах оборони пояснили, як правильно розуміти заяву розвідників.
Окупанти не полишають спроб витіснити українські сили з лівобережжя Херсонщини. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що відбувається на тій ділянці фронту, передає 24 Канал.
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"Наважилися це зробити"
За словами Гуменюк, той мінімальний успіх, про який зазначають британські розвідники, полягає у тому, що росіяни знову ризикнули використовувати техніку. До цього моменту вони дуже сильно на ній економили, оскільки зазнали багато втрат. Однак віднедавна окупанти почали здійснювати свої диверсійні "вилазки" і штурми за підтримки бронетехніки.
Це означає, що їм вдалося підтягнути на цей напрямок певні резерви. І це зрозуміло, каже Гуменюк. Адже тут вони мали суттєві втрати. Раніше вони ходили у 13 – 19 штурмів на добу, щоразу отримували добрячого прочухана і відступали на вихідні позиції.
Останні три доби противник здійснює 6 – 8 штурмів. Так, за цю добу їх було 6 – усі вони з різним бойовим успіхом.
Очевидно, що ворог потребує тут підтягування резервів, і воно відбуватиметься, додала посадовиця.
Утримувати плацдарм і працювати над його розширенням – це надзвичайно важка робота. Але поки нашим воїнам це вдається,
– зауважила Гуменюк.
Британія проаналізувала ситуацію на фронті
За даними британців, протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні були або статичні, або характеризувалися просуванням росіян.
- У районі Куп'янська російські війська продовжують проводити масштабну, але безуспішну наступальну операцію.
- У районі Бахмута українцям вдалося "зберегти стабільну лінію фронту" перед атаками ворога.
- Тривають активні бої за Авдіївку.
- Росіянам вдалося закріпити успіхи у районі Мар'їнки.
- На Бахмутському напрямку загарбники намагаються захопити Часів Яр.
- На Півдні окупанти досягли мінімального успіху у районі Кринок.