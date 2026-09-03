Цілями атак має стати військова промисловість. Про це повідомила газета Berlingske.

Що кажуть у Данії?

Керівник PET наголосив, що компанії оборонної промисловості, пов'язані з військовою допомогою Україні, є серед основних цілей Кремля.

Головна ціль – зупинити конкретні поставки для оборони України. Водночас мета Росії – залякати нас, щоб ми більше не підтримували українців і не розширювали власні оборонні можливості,

– заявив Грешольм.

Розвідувальна служба зазвичай тримається в тіні, але Гресхольм сказав, що загроза була достатньо конкретною, щоб виправдати публічне попередження. «Вибір цілей та підготовка настільки специфічні, що ми вважаємо за необхідне публічно заявити, що це загроза, до якої слід ставитися серйозно», – сказав він Berlingske. Гресхольм назвав підпал однією з можливих цілей російських планів і закликав компанії оборонної промисловості посилити заходи безпеки. Росія також намагається завербувати «звичайних данців» для своїх планів, часто навіть не підозрюючи, що вони працюють на Москву, стверджує Гресхольм. «Це може включати фотографування або відеозйомку компаній чи об’єктів, які потім можна буде використовувати для планів саботажу», – сказав він. Він закликав людей у ​​Данії бути обережними, якщо до них звертатимуться з такими проханнями. У звіті PET очікує, що загроза продовжуватиме зростати «за масштабами та складністю». «Це спрямовано проти українських виробників оборонної продукції в Данії», – сказав Гресхольм. «Але ми бачимо, що росіяни загалом зацікавлені в оборонній промисловості Данії».