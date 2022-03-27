Розвідка дістала списки морпіхів з Владивостока, які воюють в Україні
27 березня 2022 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:ГУР Міноборони
Українська розвідка здобула список військових злочинців із Владивостока, які приїхали воювати в Україну.
Оприлюднили перелік військових батальйонно-тактичної групи 155 окремої бригади морської піхоти міста Владивосток та селища Слов'янськ Приморського краю.
До теми Кожен має знати ці імена: розвідники оприлюднили список окупантів, які бомблять українські міста
Усі будуть відповідати за скоєне
Імена цих нелюдів повинен знати кожен українець. Із повним списком можна ознайомитись за посиланням.
У Міноборони наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі окупанти постануть перед судом і будуть відповідати.
Важливо – Британська розвідка: Окупанти спробують оточити українські сили на Сході: