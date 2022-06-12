Розвідка іронічно привітала Росію з "Днем ганьби і приниження"

Сьогодні росіяни святкують свій день. Це єдина нація у світі, яка може святкувати ганьбу, приниження, злочини та власну недолугість.

Російські окупанти розпочали повномасштабну війну проти України, мріючи приурочити бодай якусь "перемогу" до своїх пам'ятних дат. Усі їхні вологі мрії провалилися, а єдина їхня перемога – це ізоляція від всього цивілізованого світу.

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"Привітання" від розвідки

Наші відважні розвідники "привітали" росіян зі святом. Вони нагадали окупантам, що тепер їхня недолуга країна відома на увесь світ крадіжкою сантехніки, мародерствами, зґвалтуваннями та іншими злочинами. Окрім того, увесь світ побачив, що російська "могутність" була звичайною бульбашкою, яка лопнула на початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

До чергового "величественного дня" 12 червня ви підійшли вже з новими здобутками. На довгі роки вашою національною ідеєю стануть "позор" та "обнищание", а ще "смерть", "разруха” та "трупы". Зрештою, ви цього заслужили, з чим вас і вітаємо!

– звернулися розвідники до окупантів.

Міноборони збирає привітання окупантам від українців

Міністерство оборони вирішило запитати українців, щоб вони побажали російським окупантам на "свято". Під постом вже сотні коментарів, кожен з яких заслуговує на втілення у життя. Привітати ворога за ганьбою та "побажати йому всього найкращого" можна за посиланням.

Гайдай "вітає" окупантів

Не забув про "урочистості" російських окупантів й очільник Луганської області Сергій Гайдай. Ворог понад усе прагне здобути повний контроль над територією області та веде активні обстріли та штурмові дії, але відважні воїни ЗСУ ламають усі плани загарбників.

Гайдай на "дно Росії" побажав окупантам поразки у ганебно розв'язаній ними війні, вічного забуття у їхній недолугій країні.

Ви слабаки та раби. Ваше "свято" оповите кров’ю українців і ще багатьох народів Вбивці. І навіть вашим нащадкам не змити цю вічну ганьбу. Ми – розквітнемо, ви – зав’янете. Слава Україні!

– написав Гайдай.

Війна Росії проти України: останні новини

Окупанти у Херсоні збираються обстріляти "урочистості до дня Росії". У скоєнні злочину вони хочуть звинуватити ЗСУ.

На Півдні ЗСУ активно здійснюють контрнаступ та "поливають" окупантів вогнем. Ті почали бідкатися, що не мають куди втікати.

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