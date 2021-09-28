Розвідка у кіберпросторі: чому Україні варто готуватися до оборони

В РНБО заговорили про те, що Україні необхідно створити кібервійська. Поки це лише озвучена ініціатива, без жодного документу та деталей. Але ми вирішили розпитати експертів, чи потрібні Україні кібервійська та чи вдасться їх створити.

Чи потрібні Україні кібервійська

Володимир Кург, R&D-директор компанії "ІТ-Інтегратор", експерт з кібербезпеки, говорить, що, фактично, створення кібервійськ триває протягом останніх років. NATO Trust Fund on Cyber Defence for Ukraine було створено у 2015 році, протягом останніх років проводилися досить серйозні закупівлі засобів кіберзахисту, при Головному управлінні зв’язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ функціонував центр кібербезпеки, а минулого року було створено Командування Військ зв'язку та кібербезпеки.

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Необхідність цих кроків пояснюється тим, що кіберзагрози ЗСУ, зокрема, й оборонному сектору в цілому – об'єктивна реальність та питання національної безпеки, яке держава має вирішити у найближчій перспективі.

Поки що немає докладно сформульованих концепції та функціоналу кібервійськ у наших реаліях. Але подібні війська є у багатьох країнах. Наприклад, US Cyber Command, яке виступає в ролі об'єднаного командування для кіберкомандування і підрозділів "кібервійськ" армії, флоту, Повітряних Сил й Корпусу морської піхоти,

– говорить Кург.

Він додав, що, наприклад, у Збройних силах Німеччини існує Cyber and Information Domain Service. У Британії – National Cyber Force, що спеціалізується на наступальних діях і National Cyber Security Centre, який займається кіберобороною.

Кібервійська існують у більшості розвинених країн / Фото Unsplash

Станіслав Козяр, керівник Rocque Systems, говорить, що Україні однозначно потрібно створювати кібервійска, і чим раніше це буде зроблено, тим безпечніше це буде для країни. Бюджет, який повинен бути виділений для створення кібервійськ – це частина загального військового бюджету, який ми виділяємо на армію, на танки й озброєння. Але водночас у нас залишаються незахищеними мережі.

Для кібервійськ потрібно значно менше людей, ніж потрібно для класичної армії, що веде до істотної економії. Завдання не полягає в тому щоб підготувати 10 000 людей, які будуть цілодобово робити моніторинг і спостереження – слово технологіям, які обслуговують люди,

– каже Козяр.

"І основа тут в тому, щоб поставити програмну інфраструктуру здатну відбивати атаки, а людина лише стежитиме й обслуговуватиме її за потреби", – наголосив експерт.

Він додав, що одноразові вкладення для підготовки такої системи будуть слугувати надійним щитом для відбивання атак у майбутньому. Окремо варто убезпечити і бізнес. Адже є безліч великих компаній, чиї інформаційні мережі дуже сильно уразливі, а при зупинці однієї великої компанії буде принцип доміно, який впливає на інших учасників ринку, інфраструктури, економіки й т.д.

За практикою розвинених країн – бізнес давно оплачує послуги із захисту інформації від будь-якого роду атак. Навіть коротка зупинка призведе до суттєвих збитків у самій компанії, тому, якщо підписувати додаткові контракти з бізнесом на оплату захисту – це суттєво знизить видаткову частину на утримання кібервійськ та дозволить і далі її розвивати й посилювати,

– говорить експерт.

Наразі кібервійська є у більшості розвинених країн, більш того ряд країн вже давно здійснює кібератаки й тому потрібно бути готовим до нових викликів. Тому, чим раніше ми будемо до цього готові, тим сильніше ми будемо. Втім, чи вдасться уряду реалізувати цю ідею поки сказати важко. Адже далеко не вперше хороші ініціативи в Україні заглухають лише на етапі обговорення.

Що пропонують створити

Ще наприкінці серпня 2021 року Президент України Володимир Зеленський доручив уряду країни підготувати законопроєкт про створення кібервійськ і розрахувати потреби у необхідних для цього матеріально-технічних і фінансових ресурсах.

Наразі в Україні кібервійськ. Але є певні відомства, які займаються кіберзагрозами. Наприклад, Рада національної безпеки та оборони, Держспецзв’язок, якому, Державний центр кіберзахисту . Окрім цього кіберзахистом займається МВС, Міноборони, Генштаб, СБУ.

. Окрім цього кіберзахистом займається МВС, Міноборони, Генштаб, СБУ. Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно провів нараду присвячену створенню кібервійська. Там вирішили у двомісячний строк розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо створення та функціонування у системі Міністерства оборони України кібервійськ.

В Україні низький рівень кібербезпеки / Фото Unsplash

За даними РНБО. Серед них: мережеві атаки, спроби мережевого сканування, спроби WEB-атак, фішинг, DDoS-атаки, поширення шкідливого програмного забезпечення. Саме тому й говорять про створення кібервійськ.

Поки що рівень кібербезпеки в Україні залишається на низькому рівні: у глобальному рейтингу з кібербезпеки Global Cybersecurity Index2020 року Україна займає 78 місце (39-те в Європі), що суттєво впливає на обороноздатність країни.