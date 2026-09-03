Розвідка знає плани ворога, – Зеленський анонсував відповідь на нові загрози Росії

Українські розвідки мають чітку інформацію щодо планів Росії, яка нарощує виробництво швидкісних засобів нападу. Наразі Київ уже готує відповідь

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Які деталі обговорень відомі?

Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання Ставки обговорили прискорення виробництва швидкісних дронів-перехоплювачів для протидії реактивним "Шахедам", які противник активно застосовує під час обстрілів.

На його думку, в Україні вже є виробники, які здатні виконати відповідне завдання. Він запевнив, що прототипи нової зброї вже розроблені, а нині триває робота над доведенням їх до необхідного рівня ефективності.

Також обговорили можливість залучення бізнесу до виробництва, постачання та налаштування окремих типів систем протиповітряної оборони. Щодо цих напрямків визначили конкретні завдання та строки їх виконання.

Комплексна мета – це вихід нашої оборонної промисловості та роботи з партнерами на такий рівень, який забезпечить Україні достатню якість і кількість саме швидкісних дронів-перехоплювачів і дешевих ракет,

– наголосив президент.

Він пояснив, що це необхідно для захисту України на тлі нарощування Росією виробництва швидкісних засобів повітряного нападу.

За словами Зеленського, українська розвідка має інформацію про плани Росії, а ресурси України спрямовують на протидію цій загрозі. Він також заявив, що Україна діятиме асиметрично, а відповідні операції вже затверджені.

До речі, нагадаємо, що нещодавно президент повідомляв про те, що Україна отримає додаткові ракети для посилення ППО від Німеччини. Водночас Київ продовжує переговори з іншими партнерами щодо нових пакетів допомоги.