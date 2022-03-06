Розвідка назвала імена російських танкістів, які беруть участь у війні в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список особового складу 6 окремої танкової бригади окупаційних військ Росії (військова частина 54096), яка бере участь у вторгненні в Україну.

Ці танкісти свідомо виконують злочинні накази Путіна. До слова, серед них є і жінки.

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Танкісти, ви знали, що виконуєте злочинні накази, але ви свідомо зробили цей вибір! Вирок на знищення ви собі підписали. Слава Україні!,

– заявила українська розвідка.

Список танкістів-окупантів та вбивць можна побачити за посиланням.

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