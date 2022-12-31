Розвідка назвала величезну проблему, яка виникла у росіян з військовою технікою

В українській розвідці пояснили, що у росіян достатньо носіїв крилатої ракетної зброї, які вони можуть постійно застосовувати. Однак "бавовна", яка була на аеродромі в Енгельсі, таки впливає на окупантів.

За даними очільника розвідки Кирила Буданова, "бавовна" не може вплинути з військової точки зору, пише 24 канал. Проте генерал-майор в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів, що атаки по окупантах впливають на дещо інше.

Зауважте Літаків поменшало: в мережі з'явились супутникові фото аеродрому в Енгельсі

З якими проблемами стикаються росіяни

За даними нашої розвідки, російська стратегічна дальня авіація стикнулась з проблемою, над якою вони не замислювались. Мовиться про виробництво моторесурсу, тобто двигунів для літаків.

Адже в Росії промисловість не до порівняння з промисловістю СРСР, а також відсутнє виробництво літаків стратегічної авіації. Тобто росіяни використовують старі радянські літаки – їм продовжують ресурс, проводять модернізацію.

Вони, дві останні ракетні атаки, дуже багато залпів робили безпосередньо біля аеродромів... Вони не підходять до звичних районів пуску ракет – просто підіймаються на верх, роблять коло і запускають ракети для того, щоб зменшити витрату моторесурсу,

– заявив Кирило Буданов.

За його словами, це насправді дуже велика для Росії проблема зараз. Тому в цьому контексті "бавовна" має величезне значення.

"Адже російські літаки розосереджуються, вони проходять багато тисяч кілометрів. І для того, щоб вийти на рубежі пуску, вони знову ж таки, змушені моторесурс значно збільшувати", – пояснив очільник нашої розвідки.

Тому в росіян виникають проблеми щодо постановки техніки на ремонт.

"Вийшов моторесурс – вибачте, на ремонт, на обслуговування, на заміну агрегатів", – пояснив Буданов.

Він додав, що стратегічна авіація досить ретельно підходить до регламентних робіт.