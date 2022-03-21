Розвідка опублікувала імена артилеристів із Будьонновська, які приїхали вбивати українців

Головне управління розвідки МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької козацької бригади, які скоюють воєнні злочини проти народу України.

Ці військові злочинці з частини номер 74814. У розвідці зауважили, що за скоєні злочини вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

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Окрім особистих даних рашистів, у списку є дані їхніх родичів. Загалом це – 32 людини. Кожен із них причетний до геноциду українців.

Список злочинців у військовій формі:

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