Розвідка опублікувала імена артилеристів із Будьонновська, які приїхали вбивати українців
21 березня 2022 , 13:18Читать новость на русском
Головне управління розвідки МО України здобуло список військовослужбовців реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької козацької бригади, які скоюють воєнні злочини проти народу України.
Ці військові злочинці з частини номер 74814. У розвідці зауважили, що за скоєні злочини вони постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
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Окрім особистих даних рашистів, у списку є дані їхніх родичів. Загалом це – 32 людини. Кожен із них причетний до геноциду українців.
Список злочинців у військовій формі:
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