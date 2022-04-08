Розвідка опублікувала імена бійців Росгвардії, які влаштували геноцид на Київщині

Українська розвідка опублікувала кілька десятків імен російських гвардійців. Усі вони причетні до звірств на Київщині.

У розвідці наголосили, що імена цих військових злочинців повинні знати усі. В опублікованих списках – прізвища, посади, контактні номери.

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Усі списки з контактами та посадами бійців Росгвардії, які вчиняли геноцид на території Київської області можна знайти за цим посиланням.

Нагадаємо, після звільнення Київщини від російських окупантів увесь світ сколихнули звірства, які за понад місяць окупації вчинили загарбники. Лише на вулицях Бучі знайшли 28 тіл загиблих. Ще багато тіл виявили у підвалах, які окупанти перетворили на катівні та у братській могилі.

Росіяни всіма способами заперечують свою причетність до звірств, однак за ці злочини її виключили з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали дві третини членів Генасамблеї ООН.

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