Треба запитати себе, кому це вигідно, – Юсов про вкиди WP щодо контактів Пригожина з ГУР

Видання The Washington Post написало, що нібито Пригожин запропонував передати Україні дані про позиції російської армії в обмін на відступ ЗСУ з Бахмута. На це власник вагнерівців нібито отримав відмову.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перш ніж досліджувати це, треба поставити питання, кому це на користь, кому вигідно. Володимир Зеленський також прокоментував ці дані, пише 24 Канал.

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Що сказали у нашій розвідці на вкид від WP

А кому зараз на користь обговорювати взагалі подібні ініціативи. Я думаю, що Україна і звичайно ж спецслужби будуть і повинні обговорювати подібні речі тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам України,

– заявив Юсов.

Він також додав, що Київ робить все, щоб захищати національні інтереси, ефективно деокуповувати територію. І спецслужби, зокрема і розвідка, використовують різні засоби та інструменти.

"Що стосується окремих вкидів, щодо яких йдуть офіційні розслідування в Міністерстві юстиції Сполучених Штатів Америки, то я не думаю, що ми з вами це повинні коментувати", – сказав представник української розвідки.

У Зеленського також відреагували на цей вкид WP

Володимир Зеленський і інтерв'ю The Washington Post від 13 травня 2023 року відповідав на запитання журналістів про зв'язки Пригожина з ГУР. Проте видання згодом видалило цю частину розмови. Однак попередня версія матеріалу збереглася в інтернет-архівах.

Зеленський на питання про те, що нібито українська розвідка підтримує зв'язки з Пригожиним і сам президент був у курсі цього, відповів, що це питання військової розвідки: "Ви хочете, щоб мене судили за державну зраду? І тому дуже цікаво, якщо хтось каже, що у вас є документи, або якщо хтось із нашого уряду розповідає про діяльність нашої розвідки, я хотів би запитати у вас: з якими джерелами в Україні ви контактуєте? Хто говорить про діяльність нашої розвідки? Адже це найтяжчий злочин у нашій країні. З якими українцями ви розмовляєте?".

У відповідь видання заявило, що посилається на витік документів. На що президент відповідає журналістам довго та пояснює: "Я вам сказав, що я думаю, що це – як би висловитися? – хтось десь щось почув, хтось десь щось опублікував, але інформацію скомпілювали, і вона різна і не працює на користь України".

Видання " Українська правда " заявило, що їхній співрозмовник з Washington Post пояснив, що видання готувало до публікації текст про Пригожина та його контакти з ГУР. Мовляв, тому помилково виклало повну розшифровку розмови з Володимиром Зеленським до виходу розслідування. Після виходу розслідування повний текст повернули на сайт

Варто зазначити, що сам Пригожин також прокоментував повідомлення про його ймовірну зустріч з ГУР.

"Звичайно, можу підтвердити цю інформацію. Нам взагалі нічого приховувати від іноземних спецслужб. Ми досі з Будановим знаходимося в Африці. А що стосується WP і видаленого фрагмента, то я думаю, що це трапилося через те, що вони не купили вчасно квитки й боюся, якщо хтось дізнається, що WP все ще в Африці, їм продадуть бізнес-клас задорого. Тому вони просто хочуть заощадити, як зазвичай", – заявив власник ПВК "Вагнер".