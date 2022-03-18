Розвідка роздобула список дагестанців, які скоюють воєнні злочини проти України

Путінські війська з Дагестану скоюють злочини проти мирного народу України. Їхні імена показали всьому світу.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало список військових злочинців з Дагестану, які виступили проти України. У списку – військовослужбовці 136 окремої мотострілецької бригади міста Буйнакськ, що у Дагестані.

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Повний список військових злочинців

Умовне найменування – військова частина 63354 (в/ч 63354). Формування злочинців входить до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Саме місто Буйнакськ Республіки Дагестан є пунктом їхньої постійної дислокації. Повний список військових злочинців можна переглянути за посиланням.

У ГУР Міноборони України наголосили і порадили запам'ятати: за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Зауважте, що Росія кидає проти України всіх, кого тільки можна. Проте "могутність" військ, якими лякають росіян, виявилась черговим витвором пропаганди – вони зазнають нищівної поразки від захисників України. Зокрема, розхваленого російською пропагандою та Кадировим генерал-майора Магомеда Тушаєва ЗСУ ліквідували ще у перші дні війни поблизу Гостомеля.

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