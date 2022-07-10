російські військові масово ламають свою бойову техніку, – розвідка

росіянам воювати в Україні складно, адже вони тут окупанти і їх ненавидять. Тому й шукають всі можливі чи неможливі способи, щоб швидше звідси поїхати.

Нові дані про "креативність" окупантів розповіли в українській розвідці. Ті вигадали, щоб уникнути взагалі відправлення на поле бою, треба вивести з ладу свою бойову техніку.

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Техніку виводять з ладу масово

За даними ГУР, таку тенденцію помітили в військових частинах, які дислокуються біля державного кордону з Україною. Вони не хочуть його переступати, тому роблять все, щоб підрозділ залишився на території росії.

Зокрема, військові 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише за тиждень розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1. Ця техніка вже була готова до того, щоб її завантажили на залізничні платформи.

Наша розвідка також фіксує, що виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру.

Ба більше, командувач південного військового округу навіть звернувся до окупантської фсб. Він просить посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну в Україну.

Які ще дані має розвідка про окупантів

Джерела 24 каналу в розвідці повідомляли, що росіяни намагаються відрізати жителів окупованих територій від інформації. Зокрема, на Херсонщині вони обмежили доступ людей до ютубу та вайберу. Без ВПН люди тепер не мають можливості туди зайти, щоб побачити новини чи поспілкуватися з рідними.

Також наші розвідники часто перехоплюють телефонні розмови окупантів. З них дізнаємося про їхній демотивований моральний стан і також про жахливі звірства, які вони вчиняють проти мирних українців. На черговій перехопленій розмові загарбники обговорювали скоєні воєнні злочини. У телефонній розмові окупант розповідав, як знущалися з українського танкіста.

Та звіряче відношенні в росіян не лише до українців, але й до своїх також. Розвідці стало відомо, що загарбники на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя примушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки і спалюють тіла своїх загиблих солдатів.

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