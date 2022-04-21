Розвідка здобула список окупантів з Твері, які скоїли злочини проти українців

Військові з 79 реактивно-артилерійської бригади, що розташовується у Твері, вчиняють злочини проти українців. Українській розвідці вдалось ідентифікувати вбивць.

Про це 21 розповіли у Головному управлінні розвідки. Зазначили, що окупанти належать до західного військового округу збройних сил Росії.

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"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує!", – написали у розвідці.

Що вчинили росіяни

Загалом до списку увійшли 8 окупантів. Переглянути їх особисті дані можна за посиланням. У розвідці розповіли, що саме вони з артилерії та інших важких видів зброї обстрілювали Сумську та Харківську області. Через це загинули мирні українці.

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