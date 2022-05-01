Розвідка з'ясувала, як Росія планує обійти санкції за допомогою інших країн: важливі деталі

Росія намагається залучити інші країни, щоб обійти санкції. Зокрема, хочуть за допомогою договору колективної безпеки в інших країнах виробляти складові частини до російської продукції військового призначення.

Через міжнародні економічні санкції у Росії чи не найбільше страждають галузі залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва.

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Тому для уникнення санкційних обмежень Росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших об’єднань, намагається залучити треті країни.

Як Росія намагається обійти санкції

За даними воєнної розвідки України, Кремль планує організувати у країнах ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку – 24 канал) виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення, перш за все, тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих.

військового та подвійного призначення, перш за все, тієї, яка потребує використання іноземних комплектуючих. А російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновский механический завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва.

Росія також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки . Постачання планується здійснювати під виглядом іноземної продукції та експортувати її до третіх країн. Для цього вже створено понад 200 компаній.

. Постачання планується здійснювати під виглядом іноземної продукції та експортувати її до третіх країн. Для цього вже створено понад 200 компаній. Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями , насамперед в ІТ-сфері. З початку війни Росії проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній.

, насамперед в ІТ-сфері. З початку війни Росії проти України до Вірменії прибуло близько 85 тисяч російських громадян та 113 ІТ-компаній. Окрім того, російські громадяни створили близько тисячі приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та Росії.

До слова, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжить шукати лазівки для обходу санкцій. Втім, Україна має механізм, які не дасть їй такої можливості. Це такий собі механізм вторинних санкцій, який дозволить підвести під санкції посередників, дотичних до підсанкційних компаній.

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