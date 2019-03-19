Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить

На тлі "обороногейта" і запеклої війни в таборі силовиків "всіх проти всіх" фактично непоміченою залишилася інформація про звільнення глави Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Єгора Божка. Днями президент Порошенко підписав відповідний указ не вказуючи при цьому причин.

Рішення гаранта Конституції про звільнення Божка для багатьох стало несподіванкою. В тому числі – для співробітників СЗР. Втім, забігаючи наперед відзначимо, що довго на чиновницькій лаві безробітних Божок не затримався: акурат після звільнення з поста глави СЗР спеціальним указом уряду він був призначений заступником глави МЗС.

Що таке Служба зовнішньої розвідки? Це державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Серед завдань спецслужби – добування за кордоном інформації, її аналітична обробка та надання першим особам держави для прийняття зважених рішень.

Чому звільнили Божка?

Єгор Божок очолив Службу зовнішньої розвідки у вересні 2017-го, до цього близько двох років виконував обов'язки глави місії України при НАТО, а також працював в Департаменті контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва Центрального апарату МЗС.



Єгор Божок міняє спеціалізацію

У СЗР "оff record" кажуть, що у їх колишнього шефа були рівні і неконфліктні відносини з главою держави. Сам Петро Порошенко про екс-голову СЗР свого часу висловлювався так:

Я знаю Єгора Божка давно – як патріота, рішучу, талановиту людину, у якої є величезний досвід зарубіжної роботи.

Співробітники СЗР називають три ймовірні причини, які могли призвести до відставки їхнього керманича.

Перша – СЗР має найширші можливості, і Банкова нібито хоче використовувати їх у вузьких виборчих цілях. Божко, в свою чергу, займаючи посаду заступника міністра закордонних справ, матиме більш "розв'язані" руки.

Друга причина – ймовірний "злив" інформації про корупцію в "Укроборонпромі" саме співробітниками СЗР, що призвело до вимушеної відставки бізнес-партнера Порошенка, заступника секретаря РНБО Гладковського і, як кажуть експерти, серйозно вдарило по рейтинговим позиціям діючого президента.

І, нарешті, третя причина – Божко сам попросився у відставку, тому як за два роки так і не став "своїм" в розвідтоваристві. До речі, в нечисленних інтерв'ю він неодноразово підкреслював, що СЗР – це не його, кадрового дипломата, стихія: "Я нічого не приховую: я політична фігура, а не розвідник".

Шанс для "міцного оперативника" Семочка?

Хто стане наступником Божка, ще не відомо. Однак в СЗР не виключають, що поки не стихнуть виборчі пристрасті, керівника структури призначати не будуть – зараз робочу координацію забезпечує перший заступник голови Андрій Алєксєєнко. Цілком вірогідно, що згодом він може стати і головою СЗР. Але на посаду також претендує й інший перший заступник – скандальний Сергій Семочко.



Непотопляємий Сергій Семочко

Скандал, нагадаємо, виник близько півроку тому після розслідування журналістів програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". У розслідуванні говорилося, що в 2015-2017 роках сім'я Семочка, не маючи ніяких великих легальних доходів, придбала три особняка в одному з найдорожчих дачних поселень – селі Козин під Києвом – вартістю кілька мільйонів доларів. У розслідуванні також зазначалося, що Семочко міг отримувати гроші за так зване "кришування" кількох фармацевтичних компаній.

Крім цього, журналісти дізналися, що сім'я українського розвідника і контррозвідника Семочко числиться в базах даних платників податків Росії. Сам Семочко заявив, що він і його дружина є громадянами України, але в той же час визнав, що громадянство РФ мають дорослі діти його дружини від першого шлюбу, які з ними не проживають.

Однак у грудні в Департаменті контррозвідки СБУ підтвердили, що цивільна дружина Семочко і її донька мають російське громадянство. У зв'язку з цим слідство клопотало в суді про доступ до інформації про мобільні розмови Семочко і його родичів. Феміда клопотання задовольнила. Крапка в цій справі ще не поставлена...

Сам Єгор Божок розповів, що про скандал з Семочко дізнався зі ЗМІ. В одному з інтерв'ю Божок назвав Семочко "міцним оперативником", додавши при цьому, що, незважаючи на скандал, підстав усунути з посади скандального заступника у нього немає.

Під завісу 2018-го СБУ почала розслідування відносно Семочка у справі про держзраду, а НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом його незаконного збагачення. Семочко заперечує незаконне збагачення і звинувачує журналістів у маніпуляціях.

У СЗР зараз говорять, мовляв, навіть якщо функції в.о. керівника Служби будуть покладені на Семочка, він все одно краще Божка, який був "парашутистом".

Генерал-лейтенант чи генерал-полковник?

У МЗС же в свою чергу пораділи приходу Єгора Божка. Зокрема, міністр закордонних справ Павло Клімкін в своєму Twitter виставив фото зі своїм новоспеченим заступником і підписав його наступним чином:

Вітаю нового "старого" дипломата, новопризначеного заступника міністра закордонних справ Єгора Божка. Форма ще військова, але зміст дипломатичний.

У кулуарах говорять, що протекцію Божку склав нинішній заступник голови АП Костянтин Єлісєєв. Він одночасно з Божком працював у Брюсселі. І, за чутками, саме Єлісєєв "проштовхнув" Божка і в МЗС.

Єгор Божко володіє англійською, французькою, шведською та російською мовами. Має ряд відзнак МЗС, МО, МВС, СБУ України, а також дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла другого класу. Так що називати його "парашутистом" на дипломатичній ниві не доводиться.

Тим часом у пресу просочилася інформація про те, що нібито в якості кандидатів на посаду глави СЗР на Банковій розглядаються Валерій Кондратюк і Василь Бурба. Обидва мають досвід служби в розвідці.

Валерій Кондратюк 1970 року народження – генерал-лейтенант, заступник голови Адміністрації президента з жовтня-2016. З березня-2014 до кінця липня-2015 обіймав посаду начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України (СБУ). До 15 жовтня 2016- го працював начальником Головного управління розвідки Міноброни.

Василь Бурба Народився в 1978 році, генерал-полковник ЗСУ, начальник Головного управління розвідки Міноборони з жовтня-2016. З травня-2014 Бурба координував роботу всіх оперативних груп контррозвідки СБУ в зоні АТО. За успішні дії "з припинення діяльності російських диверсантів" в зоні АТО був нагороджений відомчими нагородами СБУ, в тому числі – іменною зброєю.

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